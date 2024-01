CoMachina Download & Setup

Hilfe im Windows-Dschungel

Lokaler Windows-Begleiter

Der CoMachina Download hat das Ziel, die Navigation durch Windows zu vereinfachen und einen komfortablen Zugriff auf viele Systemfunktionen zu ermöglichen.Beispielsweise entfernen Sie mit dem kostenlosen Tool Bloatware von Ihrem PC, löschen überflüssige Dateien und finden per Stichwort Funktionen von Windows, die sonst nur über mehrere Klicks erreichbar sind. Hier bieten wir die Version 0.50 zum Download an.CoMachina läuft unter Windows 10 (32-Bit und 64-Bit) sowie Windows 11 und erfordert keine Installation. Sie können das Programm daher direkt nach dem Entpacken des heruntergeladenen Archivs ausführen.Die Benutzeroberfläche von CoMachina ist stark an den Microsoft Copilot angelehnt und erscheint somit als zusätzliche Seitenleiste am rechten Bildschirmrand. In ein Textfeld lassen sich verschiedene Befehle, Anfragen oder (besser) nur Stichworte für die gewünschte Funktion eingeben und CoMachina zeigt dann verschiedene Vorschläge an, welche per Mausklick gestartet werden.Tipp: Als erstes bietet sich hier die Eingabe des Stichwortes "Translate" und anschließend ein Klick auf das Ergebnis "Translate the UI of this app into German #deutsch" an. Dadurch erhält CoMachina eine deutschsprachige Benutzeroberfläche und nimmt deutsche Eingaben an.Unter anderem hilft CoMachina dabei, nicht benötigte Programme zu entfernen, Prozesse mit hohem RAM-Verbrauch aufzuspüren, die System- und Datenschutzeinstellungen zu konfigurieren oder nützliche Tools wie Mozilla Firefox Notepad++ oder die Microsoft PowerToys zu installieren (via WinGet).Auch eine direkte Abfrage der aktuell vorhandenen Windows-Version, die Suche nach Systemupdates, der Schnellzugriff auf Autostart-Anwendungen, Leistungsoptionen und noch einiges mehr sind möglich. Hier lohnt es sich, mit verschiedenen Eingaben zu experimentieren. Über einen Chat-Button ist außerdem ein schneller Wechsel zum Bing Copilot möglich.Zu beachten gilt allerdings, dass CoMachina optisch zwar an den Microsoft Copilot oder andere KI-Chatbots erinnert, zumindest derzeit aber noch gänzlich ohne künstliche Intelligenz auskommen muss - natürliche Sprache versteht der digitale Helfer somit jenseits der festen Vorgaben leider nicht.Auch ist der Funktionsumfang in der aktuellen Version noch begrenzt, der Entwickler möchte diesen aber künftig noch erweitern und etwa Features seiner anderen Programme (wie beispielsweise BloatyNosy ) auch über CoMachina anbieten - ein paar sind schon jetzt über den Befehl "#BloatyNosy" erreichbar.