DoNotSpy11 Download - Windows-Datenschutz verbessern

Der DoNotSpy11 Download verbessert Ihre Privatsphäre unter Windows 11 und Windows 10, indem es die Datenschutzfunktionen des Betriebssystems anpasst.Die übersichtliche Programmoberfläche hilft dabei selbst zu entscheiden, welche Systemkomponenten noch Daten sammeln und teilen dürfen und welche nicht. Auch entsprechende Funktionen in Microsoft Office und Microsoft Edge lassen sich mithilfe von DoNotSpy11 in der Version 1.1.0.2 abschalten.DoNotSpy11 unterstützt Windows 11 22H2 (Moment 3) sowie Windows 10 22H2 (19045) (32-Bit/64-Bit). Eine Installation ist zwar erforderlich, bei dieser verbraucht das Tool aber nur wenige Megabyte Speicherplatz auf dem Datenträger. Sofern das Betriebssystem deutsche Spracheinstellungen benutzt, läuft auch DoNotSpy11 mit deutscher Benutzeroberfläche.Da DoNotSpy11 zahlreiche Systemeinstellungen ändert, ist es ratsam, als erstes einen Systemwiederherstellungspunkt anzulegen. Dies ist direkt über die Benutzeroberfläche möglich (Aktionen > Systemwiederherstellungspunkt erstellen).Nach dem Start listet DoNotSpy11 zahlreiche Optionen auf, mit denen Sie die Datenschutzeinstellungen von Windows optimieren können. Je nach Version des laufenden Betriebssystems gibt es bis zu, die in die Bereiche Werbung, Apps, Defender, Privatsphäre, Suche, Start, Updates, Microsoft Office und Edge unterteilt sind.So schränken Sie etwa den Aktivitätsverlauf ein, schalten OneDrive und Biometrie-Features ab und blockieren das Übermitteln von Feedback an Microsoft. Für jeden Eintrag gibt es eineEine Farbcodierung zeigt, welche Optionen sich bedenkenlos auswählen lassen. Hier gilt: Blaue Einträge sind problemlos anwendbar, orangefarbene können auch gewünschte Funktionen im Betriebssystem blockieren und rote sind nicht oder nur in bestimmten Situationen empfohlen.Über eine Suchfunktion lässt sich die Liste sämtlicher Einstellungen gezielt nach Stichworten durchsuchen, ein Filter zeigt auf Wunsch nur aktivierte oder deaktivierte Einträge an.DoNotSpy11 ist kostenlos und ohne Werbung nutzbar, in einer Pro-Version (Spende ab fünf Euro) lassen sich die Einstellungen zusätzlich noch als Profil sichern und wiederherstellen. Ähnliche Tools gibt es außerdem mit O&O ShutUp10++ und W10Privacy