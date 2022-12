ElevenClock Download - Uhr von Windows 11 anpassen

anpassbare Uhr in der Taskbar

ElevenClock Download & Installation

Uhrzeit auf allen Monitoren anzeigen

für nahezu beliebig viele Monitore

Weitere Funktionen in ElevenClock

Der ElevenClock Download platziert eine vielseitigvon Windows 11, die sich zudem auf mehreren Bildschirmen anzeigen lässt.Beispielsweise lassen Sie sich mit der kostenlosen und quelloffenen Software die Sekunden anzeigen, Sie ändern Größe, Position oder Doppelklick-Aktionen und synchronisieren die Uhrzeit über das Internet. ElevenClock ist aktuell in der Version 3.9.6 verfügbar.ElevenClock setzt als Betriebssystem Windows 11 voraus, nach der Installation platziert das Tool eine zusätzliche Uhr in der rechten Ecke der Taskleiste und verdeckt so die gewohnte Systemuhr. Über einen Rechtsklick sind dann die Einstellungen und weitere Funktionen verfügbar. Da sich ElevenClock automatisch in den Autostart einträgt, muss es nicht nach jedem Neustart des PCs manuell ausgeführt werden.Die kleine Software wurde ursprünglich entwickelt, um eine ärgerliche Einschränkung der Uhr von Windows 11 auszugleichen: Diese wird nämlich nur auf dem Hauptbildschirm, nicht jedoch auf zusätzlichen Monitoren angezeigt.ElevenClock bringt diese Funktionzurück, kann aber noch viel mehr: Nutzer können festlegen, welche Informationen dargestellt werden sollen. Auf Wunsch zeigt ElevenClock so auch die Sekunden oder den Wochentag in der Taskleiste an. Auch das Aussehen kann verändert werden, etwa legen Sie bei der Schriftgröße, Schriftart oder Schriftfarbe Hand an oder ändern den Hintergrund und die Ausrichtung.Die Position der Uhr lässt sich ebenfalls verändern. Diese kann somit auch in der Taskleiste ganz links oder am oberen Bildschirmrand angezeigt werden. Optional kann ElevenClock sogar im Vollbildmodus von Spielen und Videos sichtbar bleiben. Über die Einstellungen legen Sie unter anderem noch fest, was beim Anklicken der Uhr geschehen soll oder aktivieren eine automatische Synchronisierung der Uhrzeit über das Internet.