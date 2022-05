Wi-Fi Scanner Download - Info-Tool für WLAN-Netzwerke

Lösung von WLAN-Problemen

Mit dem kostenlosen Wi-Fi Scanner Download spüren Sie WLAN-Funknetze in Ihrer näheren Umgebung auf und rufen zu diesen detaillierte Informationen ab.Der Wi-Fi Scanner 21.05 zeigt unter anderem die Signalstärke und Qualität von Netzwerken, genutzten Kanäle sowie Sicherheitsstandards an und kann so beispielsweise bei derhelfen. Eine Filterfunktion hilft dabei, auch bei einer großen Zahl an Netzwerken den Überblick zu behalten.Der Wi-Fi Scanner unterstützt laut Entwickler die Betriebssysteme Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows 10, Windows Server 2016 und Windows Server 2019 (32-Bit und 64-Bit), bei unserem Test lief die Software aber auch unter Windows 11 problemlos. Für die Installation sind Administratorrechte erforderlich, außerdem muss der Computer eine Bildschirmauflösung von 800 x 600 haben und über einen internen oder externen WLAN-Adapter verfügen.Für private Zwecke darf der Wi-Fi Scanner im vollen Umfang kostenlos genutzt werden, nach einer Testzeit von zehn Tagen ist hierfür allerdings ein Registrierungscode erforderlich, der kostenlos auf der Produktseite angefordert werden kann. Bei einer kommerziellen Nutzung ist einmalig der Kauf einer Lizenz (rund 100 US-Dollar) notwendig.Möchten Sie die Software mit einer deutschen Benutzeroberfläche verwenden, klicken Sie im Menü auf File > Language > German.lng.Nach dem Start sucht der Wi-Fi Scanner automatisch nach WLAN-Netzwerken in der näheren Umgebung und listet diese in einer tabellarischen Übersicht auf. Diese enthält neben dem Namen (SSID) weitere Informationen, etwa zur Signalstärke, Qualität, MAC-Adresse, maximalen Übertragungsrate, Frequenz oder dem genutzten Kanal. Über einelassen sich Funknetze nach Qualität, Netzwerkmodus, Sicherheit, Band und Kanalbreite filtern.Zusätzlich zeigt der Wi-Fi Scanner grafisch an, welche Kanäle von den Funknetzen in der Umgebung verwendet werden. Auf diese Weise lassen sich überlastete Kanäle einfach aufspüren - hier ist dann oft ein Wechsel ratsam. Weitere Grafiken verraten, wie sich beispielsweise die Stärke und Qualität des Signals in den letzten Minuten verändern. Dadurch sindschnell sichtbar.Eine ähnliche Software gibt es mit InSSIDer Home , allerdings wird die kostenlose Version seit einiger Zeit nicht mehr weiterentwickelt. Mithilfe von Ekahau HeatMapper kann die Signalstärke von WLAN-Netzwerken als Karte aufgezeichnet werden, Who is on my Wifi hilft dabei, unbefugte Zugriffe auf Netzwerke zu erkennen.