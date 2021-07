AntiBrowserSpy Download - Anonymität im Netz verbessern

Spionagefunktionen abschaltet, Surf-Spuren vernichtet

Der AntiBrowserSpy Download erhöht die Sicherheit Ihres Browsers, indem erund Werbung blockiert.Weiterhin kann AntiBrowserSpy regelmäßig den "Fingerabdruck" Ihres Browsers verändern und sämtliche Daten Ihres Browsers sichern, sodass diese im Notfall jederzeit wiederhergestellt werden können. Eine kostenlose Testfassung der Software steht aktuell in der Version 2021 (2021.4.09) als Download bereit.Die Software des deutschen Entwicklers Abelssoft unterstützt die Betriebssysteme Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 sowie Windows 10. Die meisten Funktionen unterstützen die drei gängigen Webbrowser Microsoft Edge Google Chrome sowie Mozilla Firefox . Vor der Nutzung ist eine kostenlose Freischaltung der Software unter Angabe des Vor- und Nachnamens sowie einer gültigen E-Mail-Adresse notwendig.Nach dem Start sind sämtliche Funktionen über die aufgeräumte Benutzeroberfläche erreichbar. Die Übersicht erlaubt einen schnellen Überblick darüber, ob alle verfügbaren Einstellungen optimiert wurden oder ob die Software in dieser Hinsicht noch einen Handlungsbedarf sieht. Mit nur einem Klick können dann die vorgeschlagenen Änderungen durchgeführt werden. Alle Einstellungen lassen sich aber auch gesondert über die Programmoberfläche vornehmen.Über den Abschnittkönnen die Einstellungen aller gefundenen Browser mit den Empfehlungen von AntiBrowserSpy abgeglichen und gegebenenfalls optimiert werden. Dazu gehören beispielsweise das Verhalten beim Ausfüllen von Adressfeldern, das Senden des DoNotTrack-Headers an Webseiten oder das Speichern von Passwörtern. Noch mehr Komfort verspricht eine sogenannte: Diese sorgt automatisch dafür, dass sämtliche Einstellungen auch tatsächlich dauerhaft optimiert bleiben und nicht etwa beim Aktualisieren des Browsers zurückgesetzt werden. Mittelssoll der Wächter außerdem eine Wiedererkennung des Browsers durch Webseiten erschweren (Fingerabdruck).Dievon AntiBrowserSpy löschen auf Knopfdruck temporäre Dateien und solche Daten, die die Privatsphäre des Nutzers gefährden könnten. Dazu zählen Cookies, die Download-Liste, Formulardaten und Passwörter. Mittels Backups lassen sich sämtliche. Zusätzliche Add-ons verhindern das Übermitteln persönlicher Daten an Facebook und erschweren das Anlegen von Benutzerprofilen.Sie können AntiBrowserSpy. Danach ist der Kauf der Vollversion erforderlich, welche wahlweise als einmalige Zahlung oder jährliches Abonnement erhältlich ist.