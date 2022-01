Honeyview - Schnelle Fotoanzeige für Windows

Vielseitiger Viewer

Dia-Shows, EXIF-Daten und mehr

Zwar ist Windows bereits mit einem eigenen Programm zum Betrachten von Fotos aus­ge­stat­tet, dieses kommt aber längst nicht mit allen Dateiformaten zurecht. Die Freeware Honey­view 5.46 ist in dieser Hinsicht deutlich flexibler und hält zudem noch einige weitere praktische Zusatzfunktionen für den Umgang mit Bildern bereit.Honeyview zeigt sämtliche typischen Bildformate wie JPG, BMP, PNG, GIF, TIF, TGA oder PSD an, kommt aber auch mit neueren Formaten zurecht. Dazu gehören unter anderem Dateien mit den Endungen JPC, JPX und WEBP. Selbst verlustfreie RAW-Formate wie etwa CRW, RW2, DNG und CR2 lassen sich mit dem Tool betrachten.Sammler digitaler Mangas und Comics profitieren von der Unterstützung von Archivformaten, unter anderem ZIP/CBZ, RAR/CBR und 7Z/CB7. Sowohl bei der Anzeige gepackter als auch nicht komprimierter Bilder zeichnet sich Honeyview durch eine hohe Geschwindigkeit aus.Über die Menüleiste sind die weiteren Programmfunktionen schnell erreichbar. So starten Sie beispielsweise eine Dia-Show mit frei wählbarer Geschwindigkeit und verschiedenen Über­gangs­effekten, setzen Bilder als Lesezeichen oder kopieren beziehungsweise verschieben das angezeigte Bild in ein anderes Verzeichnis. Letzteres ist dann hilfreich, wenn Sie Ordnung in Ihre Bildersammlung bringen möchten.Honeyview zeigt auf Knopfdruck zudem die EXIF-Informationen von Fotos an, sofern diese in den Dateien abgespeichert sind. Diese geben dann Aufschluss darüber, mit welcher Kamera und mit welchen Einstellungen das Foto ge­macht wurde. Sind in den Bildinformationen GPS-Koordinaten abgespeichert, kann Honey­view den Aufnahmeort via Google Maps im Standardbrowser darstellen.Auf der Entwicklerseite steht alternativ eine portable Version von Honeyview bereit. Einen weiteren kostenlosen Bildbetrachter gibt es zum Beispiel mit IrfanView , welcher sich über Plug-ins umfassend erweitern lässt.