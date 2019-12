XnView MP - Schneller und vielseitiger Multimediabetrachter

XnView-Nachfolger

Bilder bearbeiten und konvertieren

XnView MP 0.94.2 ist ein vielseitiger und kostenloser Bildbetrachter für mehr als 500 unterschiedliche Dateiformate. Darüber hinaus bringt die Software noch zahlreiche Funktionen zum Bearbeiten, Korrigieren und Optimieren Ihrer digitalen Fotos mit sich.Bei XnView MP handelt es sich um eine er­wei­ter­te Version des beliebten Bildbetrachters XNView , die im Vergleich zu diesem eine Reihe Ver­bes­se­run­gen vorweisen kann. Vor allem haben die Entwickler an der Performance-Schraube gedreht und bieten die Software mit Multicore-Support und auch als 64-Bit-Version für geeignete Sys­te­me an. Dadurch lassen sich selbst größere Bild­dateien schneller öffnen und Änderungen vornehmen. Ein weiterer Unterschied ist die Unterstützung von Unicode-Zeichen.Ansonsten gibt es viele Parallelen zum klassischen XNView, wobei viele Funktionen ver­bes­sert wurden. Die anpassbare Benutzeroberfläche teilt sich in verschiedene Abschnitte auf und zeigt unter anderem Thumbnail-Ansichten Ihrer Fotos, eine Bildvorschau und zusätzliche Datei-Informationen an. Insgesamt werden über 500 Bildformate unterstützt , sodass auch exotische Dateiformate kein Problem darstellen.Beim Bearbeiten von Bildern lassen sich unter anderem die Helligkeits- und Kontrastwerte manuell sowie automatisch ändern, Farben korrigieren und diverse Filter anwenden. Auch das Drehen, Spiegeln oder Zuschneiden ist problemlos möglich. Sollen mehrere Fotos gleichzeitig angepasst werden, gelingt dies mithilfe der integrierten Stapelverarbeitung. Über ein Konversionsmodul bringen Sie mehrere Aufnahmen schnell in ein anderes Dateiformat.XnView MP kann kostenlos für private und edukative Zwecke eingesetzt werden und enthält weder Adware noch Spyware. Neben der Windows-Ausgabe ist die Software beim Hersteller zudem in Versionen für MacOS und Linux erhältlich. Ähnliche Programme gibt es beispielsweise mit dem FastStone Image Viewer und dem Ashampoo Photo Commander