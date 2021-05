IrfanView Download - Kostenloser Bildbetrachter

IrfanView Download & Installation

Bildbetrachtung im Light-Format

Kompakter und zugleich kostenloser Bildbetrachter

Der Download von IrfanView installiert ein kompaktes Tool zum schnellen Betrachten und Bearbeiten von Bildern unter Windows 10.IrfanView unterstützt die gängigsten Bildformate und kann zudem über Plug-ins um zu­sätz­li­che Funktionen erweitert werden. Aktuell steht die Software in der Version 4.58 für Windows zum kostenlosen Download bereit.Irfan View unterstützt alle Windows-Versionen ab Windows XP und kann in separaten Versionen für 32-Bit- und 64-Bit-Systeme heruntergeladen werden. Bereits während der Installation lässt sich IrfanView mit allen unterstützten Da­tei­for­maten verknüpfen, dieser Schritt ist jedoch rein optional und kann auch jederzeit nachgeholt werden. Über den Menüpunkt "Options" -> "Change language" kann IrfanView nach dem ersten Start auf Deutsch umgestellt werden.IrfanView bietet einen klaren Funktionsumfang: Mit diesem kleinen Programm können Bilder unterschiedlicher Formate betrachtet werden. Die Software bietet dabei auch einige Basis-Funktionen zur Bearbeitung und Konvertierung von Bilddateien. Besonders praktisch: Dank Stapelverarbeitung können dabei mehrere Dateien gleichzeitig beispielsweise gedreht und verkleinert werden.Laut Angaben des Herstellers zählt IrfanView außerdem zu den weltweit ersten Windows-Programmen, die das GIF-, das ICO- und das TIF-Format unterstützen. Darüber hinaus kann die Freeware auch mit anderen Multimediaformaten wie MPEG, MP3, Ogg und FLV umgehen. Mit dem Programm können auch RAW-Dateien gelesen, verarbeitet und konvertiert werden. Eine Liste aller unterstützten Dateitypen stellt der Hersteller auf seiner Homepage unter der Überschrift Supported file formats in IrfanView bereit.Dank Plug-in-Unterstützung lässt sich der Funktionsumfang von IrfanView deutlich erweitern. Neben einfachen Add-ons, die das Programm um eine Brennfunktion oder eine direkte Email-Einbindung bereichern, lassen sich dabei auch komplexere Features wie eine Gesichtserkennungsfunktion nachrüsten. Viele der angebotenen Plug-ins sorgen aber dafür, dass IrfanView mit speziellen Formaten um­gehen kann und so dann auch exotische Mediendateien anzeigt.Wer Bilder und andere Multimediadateien betrachten will, bekommt mit IrfanView eine kompakte, aber auch flexibel erweiterbare Lösung geboten. Dabei bringt das Programm auch alle Basis-Bearbeitungsfunktionen mit und taugt so als optimaler Ausgangspunkt für einfache Aufgaben rund um das Thema Bildbetrachtung.