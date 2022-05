TagScanner - Kostenloser Tag-Editor für Audiodateien

Metadaten bearbeiten

Integrierter Player, Wiedergabelisten erstellen

Mit der Freeware TagScanner 6.1.13 bearbeiten Sie die Metadaten von Audiodateien und bringen so mehr Ordnung in Ihre digitale Musiksammlung. Hierzu kann das Tool die Informationen auch automatisch aus dem Internet beziehen und Ihnen so viel Tipparbeit abnehmen.Die meisten Musikdateien enthalten neben dem eigentlichen Lied noch zusätzliche Informationen, etwa zum Titel, Interpreten oder Album. TagScanner ist in der Lage, diese sogenannten Metadaten anzuzeigen und zu bearbeiten.Zwar ist es möglich, sämtliche Angaben manuell vorzunehmen, bei größeren Sammlungen ist dies jedoch sehr zeitaufwendig. Daher kann TagScanner die Metadaten auch aus dem Internet beziehen. Hierzu greift die Software wahlweise auf die Online-Datenbanken von Discogs, freedb, Amazon, TrackType und MusicBrainz zurück. Selbst der Download von Coverbildern stellt somit kein Problem dar.Alternativ ist es möglich, Informationen wie Songnummern, Titel oder Interpreten aus den Datei- und Ordnernamen abzuleiten, sofern diese darin enthalten sind. Andersherum können Sie die Dateien anhand der vorhandenen Metainformationen umbenennen. Auch wenn Sie die Groß- und Kleinschreibung von Tags korrigieren oder Zeichen ersetzen möchten, nimmt Ihnen TagScanner die meiste Arbeit ab.Außerdem erstellen Sie mit dem kostenlosen Programm Wiedergabelisten und exportieren Ihre Kollektion im HTML-, XML-, CSV- oder einem eigenen Format. Durch einen integrierten Audioplayer spielen Sie Musik direkt über die Programmoberfläche ab.TagScanner kann unter anderem mit den Formaten MP3, OGG, FLAC, WMA, MPEG-4, AAC und WAV umgehen und Metadaten vom Typ ID3 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 WMA Tags und MP4 Metadata (iTunes) bearbeiten.TagScanner ist perfekt dazu geeignet, die Metadaten selbst größerer Musikarchive zu vervollständigen. Ähnliche Programme gibt es mit MP3tag und MediaPurge und auch der Audio Player Media Monkey enthält Funktionen zum Bearbeiten der Zusatzinformationen.