Any Audio Record - Tonaufnahmen unter Windows

Einfaches Aufnahme-Tool

Alternativen zum Mitschneiden

Mit dem kostenlosen Any Audio Record in der aktuellen Version 6.6.5.315 schneiden Sie die komplette Audiowiedergabe an Ihrem PC mit, ganz gleich, ob es sich dabei nun um Musik, Internet-Telefonate oder Computerspiele handelt. Die Aufnahmen speichern Sie in ge­bräuch­li­chen Formaten wie MP3, AAC oder WAV auf Ihrer Festplatte ab.Die Bedienung von Any Audio Record ist denkbar einfach: Nach dem Start wählen Sie das zu verwendende Aufnahmegerät, danach über­nehmen Sie die Vorgaben oder legen das Dateiformat, die Samplerate, die Bitrate und die Kanäle (Mono/Stereo) manuell fest. Anschließend können Sie mit der Aufnahme beginnen.Über die erweiterten Einstellungen haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, die Kodierqualität stufenweise anzupassen, Hoch- beziehungsweise Tiefpassfilter zu aktivieren sowie Aufnahmen mit variabler Bitrate durchzuführen.Aufnahmen speichern Sie wahlweise in den Formaten MP3, AAC, WAV, MP2, M4A, ADPCM, MP+, AMR oder WMA ab. Über einen integrierten Player spielen Sie die Dateien direkt in der Software ab und benötigen daher kein zusätzliches Programm.Das Aussehen der Benutzeroberfläche von Any Audio Record lässt sich über elf unter­schied­li­che Themes anpassen. Eine Registrierung ist nicht erforderlich, sodass das Aufnahme-Tool vollständig kostenlos und ohne funktionale Einschränkungen verwendet werden darf. Allerdings wird innerhalb der Programmoberfläche ein Banner mit Werbung für ein Software-Abonnement beim Entwickler angezeigt.Sollen die Audioaufnahmen im Anschluss direkt bearbeitet werden, stellt das ebenfalls kostenlose Audacity eine leistungsstarke Ergänzung beziehungsweise Alternative dar, für das Mitschneiden von Online-Radiosendern bieten sich etwa StreamWriter und TapinRadio an.