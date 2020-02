EMDB - Filme und Serien verwalten

Virtuelles Filmregal

Alles im Blick

Viele Einstellungsmöglichkeiten

Mit dem kostenlosen Programm EMDB 3.54 (kurz für "Eric's Movie Database") lassen sich Film- und Seriensammlungen verwalten, egal ob in Dateiform oder auf optischen Daten­trägern wie DVD und Blu-ray. Die Freeware listet alle Einträge mit sämtlichen relevanten Informationen auf und sorgt so für Übersichtlichkeit.EMDB kann die Festplatte auf vorhandene Filme prüfen und zeigt hinzugefügte Titel mit ihrem Cover standardmäßig in der Ansicht eines Regals an, bietet aber auch eine Listenansicht. Unter anderem mittels einer Online-Anbindung zum populären Filmdienst IMDB (Internet Movie Database) können die meisten Informationen automatisch abgerufen werden, inklusive Genre, Darstellern, Beschreibungstext, Bewertung und Spieldauer. Natürlich können diese Werte aber auch händisch festgelegt werden, was beispielsweise beim Eintragen der persönlichen Bewertung vonnöten ist.Neben den allgemeinen Informationen zu Film oder Serie werden auch Metadaten mit technischen Informationen wie etwa Auflösung oder Video-Codec angezeigt. Sortier-, Such- und Filterfunktion sowie eine statistische Übersicht sorgen dafür, dass der Überblick über die erfassten Filme und Serien nicht verlorengeht. Über eine Chronik kann zudem festgehalten werden, wann und an wen man Filme verliehen hat. Die erfasste Sammlung lässt sich für den weiteren Gebrauch auch ins HTML-, TXT- oder CSV-Format exportieren sowie ausdrucken.Die auch auf Deutsch verfügbare Benutzeroberfläche lässt sich neben vielen weiteren Einstellungsmöglichkeiten unter anderem durch Skins den eigenen Vorlieben anpassen. Diverse Hotkeys beschleunigen die sonst überwiegend per Button vonstatten gehende Bedienung noch weiter. EMDB ist portabel und kann auch auf externe Datenträger installiert beziehungsweise verschoben werden.Ähnliche Verwaltungsprogramme stehen etwa mit dem ebenfalls kostenlosen Ant Movie Catalog und der Shareware Movienizer zum Download bereit.