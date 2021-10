NetBalancer - Internetverkehr überwachen und limitieren

Download im Hintergrund kontrollieren

Internet Traffic regeln

Dieser Download des NetBalancer für Windows ermöglicht den Internet Traffic im Download- und Upload zu kontrollieren und zu steuern.NetBalancer 10.3.4 verhindert ein bekanntes Problem: Wenn mehrere Programme zeit­gleich Daten über das Internet übertragen, können diese sich schnell gegenseitig aus­brem­sen - beispielsweise läuft ein HD-Videostream beim gleich­zei­ti­gem Torrent-Download oft nur noch ruckelig.Hierzu zeigt NetBalancer in einer tabellarischen Übersicht alle derzeit laufenden Anwendungen an, die auf das Internet zugreifen. Neben dem aktuellen Up- und Downstream führt die Liste außerdem die bislang in der aktuellen Sitzung hoch- und heruntergeladenen Datenmengen für jedes Programm einzeln auf.Somit eignet sich das Tool auch zur Überwachung des Traffics, etwa dann, wenn man sehen möchte, welches Programm gerade aktiv Daten überträgt.Für jeden Prozess lassen sich hinsichtlich des Uploads und Downloads Prioritäten definieren, wobei Sie entweder eine der Vorgaben (Hoch, Normal, Niedrig, Droppped, Delayed, Limitiert, Ignoriert, Gestoppt) wählen oder die zulässige maximale Bandbreite selbst genau festlegen.Zudem erstellen Sie auf Wunch mit NetBalancer Traffic-Regeln, sodass Programme nur an bestimmten Tagen oder zu festen Uhrzeiten limitiert werden. Die Regeln können auch erst ab einer bestimmten Datenmenge aktiv werden.NetBalancer kommt außerdem mit mehreren Netzwerkadaptern gleichzeitig zurecht und kann Prioritäten und Limits für diese separat verwalten. Mehrere Computer im selben Netzwerk lassen sich gruppieren und der jeweilige Traffic aufeinander abstimmen.Um Änderungen der Regeln durch Unbefugte zu verhindern, können alle Einstellungen mit einem Passwort geschützt werden. Optional zeigt NetBalancer die aktuellen Übertragungsraten permanent in der Windows Taskleiste an.In der kostenlosen Version können Sie jedoch nur jeweils drei Prioritäten und drei Regeln gleichzeitig erstellen. Nach dem Erwerb der Vollversion entfällt diese Einschränkung.