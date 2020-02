Ultimate Windows Tweaker - Windows 10 optimieren

Umfassende Tweak-Sammlung

Tuning-Tool für Windows 10

Der Ultimate Windows Tweaker 4.7 ist ein kostenloses Tuning-Tool, das speziell für Windows 10 entwickelt wurde und zahlreiche Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten für das aktuelle Betriebssystem bereithält. Die Entwickler versprechen, dass Windows 10 mit den richtigen Einstellungen schneller, stabiler, persönlicher und sicherer wird.Insgesamt enthält das nur wenige Kilobyte große Tool mehr als 200 Tweaks. Eine Installation ist nicht erforderlich, der Ultimate Windows Tweaker kann daher direkt nach dem Entpacken des Programmarchivs gestartet werden.Sämtliche Tweaks sind in verschiedene Kategorien einsortiert, die sich über entsprechende Menüeinträge im linken Bereich des Programmfensters abrufen lassen. Tabs innerhalb der Kategorien sorgen für mehr Ordnung und erleichtern das Finden des gewünschten Eintrags. Die meisten Tweaks aktiveren Sie einfach durch das Setzen beziehungsweise Entfernen des jeweiligen Häkchens. Praktisch: Fahren Sie mit dem Mauszeiger über einen Eintrag, erscheint im unteren Programmbereich eine (englischsprachige) Erklärung.Unter anderem passen sie mit dem Programm das Erscheinungsbild der Taskleiste und des Windows-Explorer an oder fügen neue Einträge zum Kontextmenü hinzu. Über weitere Einstellungen lässt sich zudem die Performance von Windows optimieren. Auch die in der Kritik stehenden "Schnüffelfunktionen" von Windows 10 entschärfen Sie mit dem Programm.Beim ersten Start erstellt der Ultimate Windows Tweaker einen System­wiederherstellungs­punkt, mit dem Sie Ihr System in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen können, falls dieses nach dem Optimierungsvorgang nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren sollte. Außerdem können Sie über einen Button alle Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen.Mit dem Ultimate Windows Tweaker können Sie unkompliziert zahlreiche Änderungen am Betriebssystem vornehmen, für die Sie sonst zum Registry-Editor greifen müssten. Wie bei allen anderen Programmen dieser Art gilt aber auch hier: Unerfahrene Nutzer sollten nicht unüberlegt irgendwelche Einstellungen ändern, da Windows ansonsten hinterher möglicherweise schlechter als zuvor funktioniert.Ein ähnliches Tool speziell für Windows 10 gibt es beispielsweise mit dem Windows 10 Manager , möchten Sie lediglich die Privatsphäre-Einstellungen anpassen, helfen Ihnen O&O ShutUp10 oder W10Privacy weiter.