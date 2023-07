MediaInfo - Informationen zu Audio- und Videodateien anzeigen

Technische Daten anzeigen

Praktischer Schnellzugriff im Explorer

Das Open-Source-Tool MediaInfo (Version 23.07) zeigt Ihnen umfangreiche Informationen zu Audio- und Videodateien an und hilft so, Abspielprobleme zu lösen.Hierfür erkennt das Tool zahlreiche Video- und Containerformate wie MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 und DVD (VOB), Audioformate wie OGG, MP3, WAV, RA, AC3, DTS, AAC, M4A, AU und AIFF sowie verschiedene Untertitelformate wie SRT, SSA, ASS oder SAMI. Eine vollständige Liste der unterstützten Formate finden Sie hier Neben Angaben zum Codec und Dateiformat verrät Ihnen MediaInfo auch weitere Informationen wie das Bildseitenverhältnis, die Bildfrequenz, Bitrate, Samplingrate, Sprache oder Kapitelinformationen, sofern diese in den Dateien abgespeichert sind.Wie diese Informationen dargestellt werden, lässt sich umfassend anpassen. Neben einer einfachen Ausgabe stehen unter anderem auch die Darstellung als Tabelle, Baumstruktur, Text, CSV oder HTML zur Auswahl. In den Optionen können Sie außerdem eine Ausgabe in einem benutzerdefinierten Textformat konfigurieren.Über Buttons gelangen Sie direkt zu den Websites der Codecs, die für die Wiedergabe der gewählten Datei benötigt werden. Probleme bei der Suche nach dem passenden Codec sollten damit der Vergangenheit angehören.MediaInfo installiert außerdem eine Shell-Erweiterung, sodass Sie bei einem Rechtsklick auf eine Mediendatei schnell auf das Tool zugreifen können. In den Optionen lässt sich auch ein Shell InfoTip einrichten. Die wichtigsten Informationen werden dann bereits angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger über eine Datei im Explorer fahren.Die hier angebotene Version ist für Windows XP, Vista, 7 und 8 geeignet (jeweils 32-Bit/64-Bit). Auf der Website des Programms finden Sie zudem Versionen für Mac und verschiedene Linux-Distribtionen.Möglicherweise kann der Installer unerwünschte Adware enthalten. Deren Installation können Sie jedoch ganz einfach ablehnen.