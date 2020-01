aTube Catcher - Videos aus dem Internet herunterladen

Herunterladen, mitschneiden und wandeln

Das kostenlose Tool aTube Catcher 3.8.9813 hilft Ihnen beim Downloaden von Videos und Musik aus dem Internet. Mit dem integrierten Konverter bringen Sie die Medien anschließend in das richtige Format.Die Programmoberfläche ist in mehrere Abschnitte unterteilt. Im "Downloader" geben Sie die Webadresse des Videos und das Ausgabeformat an. Alternativ können Sie auch die Originaldatei laden. Der "Stream Catcher" lädt automatisch alle Videos, die Sie in Ihrem Webbrowser abspielen.Zusätzlich können Sie mit dem aTube Catcher auch den Bildschirminhalt als Video aufzeichnen und den Ton über die Soundkarte und andere Audiogeräte mitschneiden. So sichern Sie selbst Medien, die sich auf dem direkten Wege nicht herunterladen lassen. DRM-Maßnahmen (einschließlich RTMPE) lassen sich mit dem Tool nämlich nicht umgehen. Ein Video-Konverter und eine Option zum Brennen von CDs/DVDs/Blu-rays sind ebenfalls enthalten.Dank des aTube Catchers können Sie Videos und Musik aus dem Internet lokal sichern und dann sogar ohne bestehende Internetverbindung genießen.