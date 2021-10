UltraVNC Download - Kostenlose Windows-Fernsteuerung

Remote-Verbindungen zu entfernten Computern

UltraVNC Download & Installation

PCs aus der Ferne steuern

Auf dem Remote-PC muss der UltraVNC Server installiert sein

UltraVNC Viewer auf dem PC benötigt wird, zu dem der Nutzer direkten Zugang hat

UltraVNC Alternativen

Der kostenlose UltraVNC Download stellther, sodass diese sich dann fernsteuern lassen.UltraVNC 1.3.4.2 überträgt das vollständige Bild des gesteuerten Computers auf den eigenen Bildschirm und übermittelt Eingaben mit der Tastatur und Maus, sodass sich Remote-PCs so steuern lassen, als säße man direkt vor ihnen. Damit eignet sich UltraVNC etwa zur Fernwartung oder für das E-Learning. Die Software ist sogar im kommerziellen Umfeld kostenlos einsetzbar.UltraVNC setzt in der aktuellsten Version Windows 7, Windows 8 oder Windows 10 (32-Bit/64-Bit) voraus, auf der offiziellen Webseite sind aber auch Versionen für ältere Ausgaben des Betriebssystems verfügbar.Während der Installation können selektiv der UltraVNC Server, UltraVNC Viewer und der UltraVNC Repeater eingerichtet werden. Ebenso sind eine stille Installation des Servers und Upgrades für bereits vorhandene Programmversionen verfügbar. Auch lassen sich der Server als Systemdienst registrieren und der Viewer mit der VNC-Dateierweiterung verknüpfen. Für Windows 10 wird zudem ein virtueller Monitor-Treiber angeboten.UltraVNC (Virtual Network Computing) setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, die für die Fernsteuerung eines Computers beide erforderlich sind:, während derWird eine Verbindung zwischen dem Viewer und Server hergestellt, empfängt der Nutzer das Live-Bild des Remote-PCs und kann diesen mit Eingaben durch Tastatur und Maus direkt steuern. Zwischen beiden Computern können Dateien direkt ausgetauscht werden, zudem steht ein textbasierter Chat zur Verfügung.UltraVNC stellt die Verbindung zum Remote-PC unter Eingabe der entsprechenden IP-Adresse her und kann bei richtiger Konfiguration sowohl im lokalen Netzwerk als auch über das Internet genutzt werden. Über einen Software-Repeater ist die Verbindung sogar dann möglich, wenn sich der Server und Viewer beide hinter einer NAT-Firewall befinden. Neben einem Passwortschutz lässt sich die Verbindung über ein Plug-in außerdem verschlüsseln.UltraVNC kann komplett kostenlos ohne jegliche Einschränkungen genutzt werden, könnte aufgrund seines großen Funktionsumfangs und etwas altmodischen Oberfläche unerfahrene Nutzer jedoch auch überfordern. Bei Problemen ist ein Blick in die Dokumentationen für den Server und Viewer empfohlen. Deutlich einfacher zu bedienende Programme zur PC-Fernsteuerung gibt es beispielsweise mit TeamViewer und AnyDesk , die zudem für weitere Betriebssysteme erhältlich sind.