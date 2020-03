Samsung Galaxy S20: Ab sofort bei Media Markt und Saturn lieferbar

Die neuen Samsung Galaxy S20-Smartphones sind da und in den Online-Shops von Media Markt und Saturn ab sofort lieferbar. Gehört zu den ers­ten in Deutschland, sichert euch noch heute die Flaggschiffe oder tauscht ein altes Handy für einen Rabatt ein. (Anzeige)

Die Samsung Galaxy S20-Familie: High-End, wohin das Auge reicht

Zurück in die Zukunft mit dem neuen Samsung Galaxy Z Flip

Samsung

Nicht nur die Vorbesteller, sondern auch jeder, der sich heu­te für ein neues Samsung Galaxy S20 entscheidet, kann sich die Smartphones jetzt ver­sand­kos­ten­frei nach Hause liefern lassen. Die Elektronikhändler Media Markt und Saturn haben die erst kürzlich vorgestellten High-End-Modelle bereits auf Lager und starten somit offiziell in die heiße Verkaufsphase.Schnell sein lohnt sich, denn der Vorrat könnte bald erschöpft sein. Dabei entscheidet ihr selbst: Im Online-Shop bestellen und liefern lassen oder während des Kaufprozesses eine Filiale auswählen und noch heute zur Abholung reservieren. Vor Ort könnt ihr zudem euer altes Smartphone bewerten lassen und bis zu 500 Euro Rabatt beim Eintausch erhalten.Große Displays, enorme Leistung und hochauflösende Kameras. Die neue Samsung Galaxy S20-Familie bietet eine High-End-Ausstattung in allen Bereichen. Schon das 6,2 Zoll große Samsung Galaxy S20 mit seinem flotten 120-Hz-OLED-Bildschirm und dem performanten Exynos 990 Achtkern-Prozessor zeigt sich für 899 Euro von seiner besten Seite. Bestückt mit drei Kameras, bis zu 64 Megapixeln und einem 30x-Zoom entstehen nicht nur erstklassige Schnappschüsse, sondern auch hochauflösende 8K-Videos. Der 4000-mAh-Akku liefert dafür Strom für den ganzen Tag und der Speicher kann mit Hilfe von MicroSD-Karten um bis zu 1 TB erweitert werden.Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Samsung hat mit dem Galaxy S20+ (6,7 Zoll) und dem Galaxy S20 Ultra 5G (6,9 Zoll) noch größere Flaggschiff-Smartphones im Gepäck. Ein OLED-Display im XXL-Format reicht dem beliebten Hersteller aber nicht aus. Mit bis zu 5000 mAh sind die integrierten Batterien noch kapazitätsstärker und die Kamera-Funktionen auf einem noch höheren Niveau. Bilder können hier mit bis zu 108 Megapixel aufgenommen werden und sogar die Selfie-Kamera ist mit einem 40-Megapixel-Sensor bestens aus­ge­stat­tet. Das besondere Extra stellt der 100-fache Space Zoom dar, der weit entfernte Objekte ganz nah erscheinen lässt.Wer die Smartphone-Zukunft schon heute erleben und sich von der Masse abheben möchte, der sollte sich das neue Samsung Galaxy Z Flip genauer ansehen. Legendäre Klapp­handys feiern nämlich in diesem Jahr ihr Comeback. Trotz großem 6,7-Zoll-Display passt das Galaxy Z Flip in jede Hosentasche und muss sich in Hinsicht auf seine Leistung nicht vor den Flagg­schif­fen der S20-Familie verstecken. Das faltbare Smartphone bekommt ein Snapdragon 855 Plus-Herz und rundum erneuerte Funktionen für Google Android 10 und die hauseigene One UI 2.0 spendiert. Seid schon heute mit dabei und genießt den neuen Formfaktor.