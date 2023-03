Zelda: Tears of the Kingdom: Nintendo erklärt Links neue Fähigkeiten

Ein Ritt durch die Zeit

Link geht wortwörtlich durch die Decke

Nintendo hat ein neues Video zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom geteilt, das im Mai exklusiv für die Nintendo Switch erscheint. In der rund zehn Minuten langen Gameplay-Vorschau geht es vor allem um Links neue Fähigkeiten wie die "Zeitumkehr" oder "Synthese" - und was sich mit ihnen so alles anfangen lässt.Zelda-Produzent Eiji Aonuma hat für die Aufzeichnung das Gamepad selbst in die Hand genommen und er zeigt, welche neuen Tricks Link nun auf Lager hat. Dieser kann etwa mithilfe von "Zeitumkehr" die Zeit ein wenig zurückdrehen und so beispielsweise auf einem zuvor herabgestürzten Felsbrocken zu den Himmelsinseln reiten, die nun über dem Königreich Hyrule schweben. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, diese Inseln zu erreichen.Äußerst praktisch ist auch Links Fähigkeit zur "Synthese": Mit dieser lassen sich Waffen mit nahezu beliebigen anderen Objekten verbinden. Beispielsweise ergibt die Kombination aus einer Rute mit einem Stein einen provisorischen Hammer. Neben der Angriffsstärke kann mit der Mechanik etwa auch die Reichweite erhöht werden. Sogar die Kombination aus einem Schild und einem Pilz kann in bestimmten Situationen ziemlich hilfreich sein, wie Aonuma im Video demonstriert. Pfeile lassen sich zudem mit verschiedenen Effekten versehen, sodass diese ihr Ziel eigenständig finden oder Gegner einfrieren.Links "Ultra-Hand" eignet sich hingegen dazu, größere Objekte zu bewegen oder zu kombinieren. Beispielsweise können auf diese Weise ein Floß mit Propellerantrieb, ein Flugobjekt oder andere Fahrzeuge gebaut werden.Zuletzt gibt es im Video noch den "Deckensprung" zu sehen: Mit diesem Trick durchdringt Link ganz einfach massive Decken. Wie dick die Decke dabei ist, scheint nur bedingt eine Rolle zu spielen und so kann Link sogar von einer Höhle ausgehend eine mehrere Meter dicke Felsenschicht "durchschwimmen" und schnell die Spitze eines Bergs erreichen. Auch wenn der Held mal in einem Käfig festsitzen sollte, könnte ihm dieser Trick zu einem schnellen Ausbruch verhelfen.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 für die Nintendo Switch.