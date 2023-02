Zelda: Tears of the Kingdom - Finsterer Trailer zeigt neues Gameplay

Über dem Himmel von Hyrule

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gehört zweifelsfrei zu den am meisten erwarteten Switch-Titeln dieses Jahres. Bei der gestrigen Direct hatte Nintendo einen neuen Trailer veröffentlicht, der Link bei seinem neuesten Abenteuer in Hyrule zeigt. Zudem wurde die Collector's Edition enthüllt, die im Mai erscheint.Im Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) wird Hyrule von einer finsteren Bedrohung heimgesucht, die natürlich bekämpft werden muss. Spieler können dabei dieses Mal nicht nur die unterschiedlichen Gebiete des Königreiches frei erkunden, sondern auch geheimnisvolle schwebende Inseln betreten, die am Himmel von Hyrule aufgetaucht sind.Logischerweise sind dadurch jetzt auch Links Möglichkeiten zur Fortbewegung viel größer, was das neue Video deutlich zeigt. Unser Held ist nun nämlich nicht mehr nur noch zu Fuß oder auf dem Rücken eines Pferdes unterwegs, sondern er kann sich beispielsweise mit einem Ballon oder motorisierten Gleiter in die Lüfte erheben. Neue Fahrzeuge für den Boden gibt es aber auch.Link selbst hat in Tears of the Kingdom ebenfalls neue Fähigkeiten. Am auffälligsten dürfte hier sein rechter Arm sein, der nun deutlich verändert aussieht. Was genau passiert ist, lässt weiterhin Spekulationen zu, offenbar kann Link durch diese Veränderung aber neue Kräfte nutzen und Objekte in seiner Umgebung manipulieren. Außerdem gibt es ein paar neue Waffen, die wir im Trailer sehen können.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023. Wer möchte, kann dann zu einer Collector's Edition greifen, welche neben dem Spiel ein Artbook, ein Steelbook, ein Iconart-Stahlposter und ein vierteiliges Pin-Set enthält. Ebenfalls am 12. Mai erscheint ein neues Amiibo von Link, mit dem sich Waffen, Material und ein exklusiver Stoff für Links Parasegel freischalten lassen.