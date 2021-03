Warhammer-Shooter: Necromunda: Hired Gun erscheint im Sommer

Focus Home Interactive hat einen neuen Shooter im Universum von Warhammer 40.000 angekündigt. Necromunda: Hired Gun soll vor allem mit schneller und brutaler Action punkten. Einer erster Trailer zeigt schon einmal rasantes Gameplay, bevor das Spiel dann im Juni in den Handel kommt.Necromunda: Hired Gun lässt Spieler zu einem Söldner werden, der in der berüchtigtsten Makropolenstadt von Warhammer 40.000 Jagd auf Verbrecher macht. Dank verschiedener Körpermodifizierungen kann der Held beispielsweise besonders weit springen oder an Wän­den entlanglaufen. Fähigkeiten und Waffen lassen sich erwartungsgemäß individuell an­pas­sen. Im Trailer kommt außerdem ein praktischer Greifhaken zum Einsatz. Wie ebenfalls zu sehen ist, wird der Spieler stets von einem treuen Cyber-Mastiff begleitet. Der Robo-Hund kann Gegner nicht nur aufsprüren, sondern diese auch mit einem gezielten Biss in den Hals töten.Necromunda: Hired Gun entsteht bei Studio StreumOn (Space Hulk: Deathwing) und er­scheint am 1. Juni 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X