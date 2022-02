The Wolf Among Us 2: Neuer Trailer zum Adventure veröffentlicht

Telltale Games hatte für diese Woche einen neuen Trailer zu The Wolf Among Us 2 versprochen - und diesen auch abgeliefert. Das Video erlaubt nicht nur einen vielversprechenden Einblick in das kommende Adventure, sondern es verrät auch den groben Release-Zeitraum - Fans müssen sich allerdings noch eine ganze Weile in Geduld üben.Die schlechte Nachricht zuerst: The Wolf Among Us 2 erscheint nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst 2023. Es dauert also noch, bis Sheriff Bigby wieder in Fabletown ermitteln darf. Dann wird er es aber mit einem äußerst schwierigen Fall zu tun bekommen, der die Grenze von Fabletown und New York City zu überschreiten droht.Im Trailer sehen wir, wie unser Ermittler Bigby an einer Therapiesitzung zur Aggressionsbewältigung teilnimmt und wir erfahren auch den Grund dafür: Bigbys Ermittlung sind nämlich mal wieder ein wenig aus dem Ruder gelaufen.The Wolf Among Us 2 erscheint für den PC (Epic Games Store), die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S