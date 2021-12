The Expanse: Telltale Games kündigt ein Videospiel zur Sci-Fi-Serie an

Telltale Games meldet sich mit einem neuen Projekt zurück: Das Studio, welches in der Vergangenheit erfolgreiche Adventures etwa zu The Walking Dead oder Wolf Among Us produzierte, hat mit The Expanse nun ein Spiel angekündigt, welches auf der gleichnamigen Amazon-Serie basiert.The Expanse: A Telltale Series entsteht dabei in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Deck Nine, welcher unter anderem auch für Life is Strange: True Colors verantwortlich war und somit durchaus Genre-Erfahrung mitbringen kann - denn bei The Expanse handelt es sich ebenfalls um ein Adventure.Zeitlich soll dieses vor den Ereignissen der Sci-Fi-Serie spielen. Spieler schlüpfen in die Rolle der Heldin Camina Drummer (dargestellt von Cara Gee), die an Bord des Raumschiffs Artemis mit einer blutigen Meuterei konfrontiert wird. Mit ihren Entscheidungen können Spieler den weiteren Verlauf der Handlung verändern und das Schicksal der anderen Crewmitglieder beeinflussen.Bislang ist noch nicht bekannt, für welche Plattformen The Expanse: A Telltale Series erscheint. Ein Releasedatum wurde ebenfalls noch nicht genannt.