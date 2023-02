The Expanse: A Telltale Series - Neue Einblicke in das Sci-Fi-Adventure

Telltales The Expanse, ein Adventure, das auf der gleichnamigen Science-Fiction-Serie basiert, hat einen neuen Trailer erhalten. In diesem erkundet die Protagonistin Camina Drummer das Innere eines verlassenen Raumschiffs - und macht dabei eine unheimliche Entdeckung.Das neue Gameplay-Material zeigt Camina Drummer an Bord der U.N.N. Urshanabi, die kurz zuvor von Weltraumpiraten gekapert wurde. Diese haben dort ein ziemliches Chaos angerichtet und offenbar alle Crewmitglieder enthauptet. Ebenfalls ist im Video kurz das Entscheidungssystem zu sehen: Telltale-typisch müssen Spieler nämlich auch in The Expanse immer wieder Entscheidungen fällen, welche dann den Verlauf der weiteren Handlung in eine andere Richtung lenken können.The Expanse: A Telltale Series spielt dabei noch vor den Ereignissen der TV-Serie, welche mittlerweile mit sechs Staffeln abgeschlossen ist. Das Spiel soll im Sommer 2023 erscheinen, ein genaues Datum steht aber noch nicht fest. In einem zweiten Video geben die Entwickler weitere interessante Einblicke in die Spielwelt.