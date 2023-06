The Expanse: A Telltale Series - Neuer Story-Trailer eingetroffen

Telltale-Abenteuer zur beliebten Science-Fiction-Serie

Ende Juli erscheint das neueste Adventure von Telltale Games: The Expanse basiert dabei auf der gleichnamigen Science-Fiction-Serie, der Verlauf der Handlung wird fortlaufend durch die Entscheidungen des Spielers geprägt. Ein neuer Trailer zeigt jetzt noch einmal, worum es geht.The Expanse: A Telltale Series erzählt die Geschichte der Kommandantin Camina Drummer, die im Spiel genauso wie auch schon in der Serie von der kanadischen Schauspielerin Cara Gee verkörpert wird. Zusammen mit einer Gruppe von Plünderern sucht sie am Rande des Gürtels nach einem geheimnisvollen Schatz, der ihr Schicksal für immer verändern könnte. Bis es jedoch soweit ist, müssen Spieler unter anderem verlassene Schiffswracks durchsuchen, eine blutige Meuterei an Bord der Artemis überstehen oder Angriffe von Piraten abwehren. Dabei gilt wieder einmal ganz Telltale-typisch: Die Spieler werden immer wieder vor Entscheidungen gestellt, welche dann die weitere Story und auch das Schicksal der Protagonistin und ihrer Crew nachhaltig verändern können.Episode 1 von The Expanse: A Telltale Series erscheint am 27. Juli 2023 für den PC, die PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie die Xbox One und Xbox Series X/S . Im Anschluss folgen dann noch vier weitere Episoden, jeweils im Abstand von nur zwei Wochen.