The Expanse: Telltale zeigt erstes Gameplay aus dem Spiel zur Serie

Alle News zur Spielemesse

Die Adventure-Schmiede Telltale Games arbeitet derzeit an einem Adventure, das auf der Science-Fiction-Serie The Expanse basiert. Während der Opening Night Live zum Auftakt der Gamescom 2022 hat das Entwicklerteam einen neuen Trailer präsentiert, der neben einem Blick hinter die Kulissen auch erstes Gameplay zeigt.The Expanse: A Telltale Series spielt noch vor den Ereignissen der TV-Serie und rückt Camina Drummer in den Mittelpunkt. Die stellvertretende Kommandantin wird in der Serie von der Schauspielerin Cara Gee verkörpert, die der Figur im Spiel ebenfalls ihre Stimme leiht. Im Trailer sehen wir unter anderem, wie Camina in der Schwerelosigkeit schwebt.Wann The Expanse: A Telltale Series erscheint, ist noch nicht genau bekannt. Die Entwickler geben derzeit nur vage den Sommer 2023 als Zeitfenster an.