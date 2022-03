The Elder Scrolls Online: Gameplay-Trailer zum Ascending Tide-DLC

Nachschub für alle Spieler von The Elder Scrolls Online: in dieser Woche ist der DLC "Ascending Tide" gestartet und läutet das neue ganzjährige Abenteuer mit zwei neuen Verliesen und frischer Beute ein. Zum Start gibt es einen Gameplay-Trailer mit Einblicken in die Erweiterung.Ascending Tide stellt den Auftakt zum "Vermächtnis der Bretonen" dar, welches die Welt von ESO nun für den Rest des Jahres prägen wird. Im neuen Dungeon "Gram des Schiffbauers" erforschen Spieler die Geheimnisse und Schätze einer verlassenen Schiffswerft, die von Untoten heimgesucht wird. Mit "Der Korallenhort" steht ein weiterer Verlies bereit. Hier müssen die Intrigen des Ordens der Emporstrebenden aufgedeckt und durchkreuzt werden. Beide Dungeons sind für vier Spieler ausgelegt und beherbergen neue Herausforderungen und Sammelgegenstände.The Elder Scrolls Online: Ascending Tide ist ab sofort für PC, Mac und Google Stadia erhältlich. Versionen für die Xbox- und Playstation-Konsolen folgen am 29. März. Zusätzlich wird auch das für alle Spieler kostenlose Update 33 für das Basisspiel verteilt. Dieses bringt unter anderem Verbesserungen der Spiele-Performance, Bugfixes sowie Anpassungen der Balance und führt außerdem ein neues Gegenstandsset ein.