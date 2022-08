The Elder Scrolls Online: Neuer Trailer stellt den Lost Depths-DLC vor

Bethesda gibt mit einem neuen Trailer einen Ausblick auf das nächste Erweiterungspaket für The Elder Scrolls Online, welches bereits in wenigen Tagen erscheint: In Lost Depths warten zwei neue Verliese darauf, von den Spielern erkundet zu werden. Natürlich winken dabei auch exklusive Belohnungen, Errungenschaften und vieles mehr.Im kommenden DLC werden die Helden von der Druidin Laurel zur Hilfe gerufen, um die Erdwurz-Enklave zu verteidigen. Dieser heilige Rückzugsort der Druiden wird nämlich vom Feuersang-Zirkel angegriffen, welcher die dort verborgenen Relikte zu zerstören droht. In den Kentertiefen verbünden sich Spieler hingegen mit dem einstigen Piraten Dhulef, um weit unter der Oberfläche des abekäischen Meers das Geheimnis eines legendären Druidenkönigs zu lüften.The Elder Scrolls Online: Lost Depths erscheint am 22. August 2022 zusammen mit dem kostenlosen Update 35 für PC und Mac sowie Stadia. Versionen für Xbox und PlayStation folgen dann am 6. September.