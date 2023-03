The Elder Scrolls Online: Launch-Trailer zum 'Scribes of Fate'-DLC

Ab heute ist eine weitere DLC-Erweiterung für The Elder Scrolls Online erhältlich. Scribes of Fate schlägt das nächste große Kapitel in dem Online-Rollenspiel auf und stellt Spieler mit zwei weiteren Verliesen vor neue Herausforderungen. Zum Start zeigt Bethesda einen Gameplay-Trailer.Scribes of Fate ist das erste Kapitel des neuen ganzjährigen Abenteuers "Schatten über Morrowind". Dieses thematisiert die Mysterien des daedrischen Fürsten Hermaeus Mora und wird später im Jahr im Necrom-DLC richtig Fahrt aufnehmen. Bevor es so weit ist, warten in der jetzt erschienenen Erweiterung erst einmal zwei neue Verliese: In "Halle der Schriftmeister" kämpfen sich Spieler durch die Akolythen der Schriftgelehrten von Mora, während in "Bal Sunnar" das Geheimnis um eine rätselhafte Kraft gelöst werden muss.The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate ist ab sofort für PC und Mac erhältlich, Versionen für die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S folgen am 28. März 2023.