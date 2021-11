The Elder Scrolls Online: Gameplay-Trailer zum Start von Deadlands

Bethesda Softworks hat das nächste Kapitel im Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online aufgeschlagen: Zumindest auf dem PC ist Deadlands ab sofort spielbar und schließt dabei das aktuelle Ganzjahresabenteuer ab. Pünktlich zum Start zeigt ein neuer Gameplay-Trailer, was Spieler des DLCs erwartet.Deadlands ist das mit Spannung erwartet Finale das ganzjährigen Abenteuers Tore von Oblivion. Es wird also endlich zum großen Showdown im Kampf zwischen den Helden von Tamriel und dem Daedrafürsten Mehrunes Dagon kommen. Bevor es so weit ist, dürfen Spieler im neuen DLC aber noch die Totenländer sowie die mysteriöse Stadt Ferngrab erkunden und sich dabei reichlich neuen Herausforderungen stellen.Neben dem DLC wurde außerdem noch das Update 32 veröffentlicht, welches Neuerungen für alle Spieler mitbringt. Dazu zählen ein neues Arsenalsystem und kuratierte Chancen auf Gegenstandssets nach dem Bezwingen von Gegnern.Für PC/Mac und Stadia ist Deadlands ab sofort im Kronen-Shops sowie als Teil der ESO Plus-Mitgliedschaft verfügbar. Spieler auf der PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S müssen hingegen noch bis zum 16. November 2021 warten.