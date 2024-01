The Elder Scrolls Online: Diese Inhalte bringt das Gold Road-Kapitel

Rückkehr einer lange vergessenen Fürstin

Neues Schriftlehre-System

Release im Juni, neuer Verlies-DLC früher

Bethesda Softworks hat das nächste große Kapitel für The Elder Scrolls Online enthüllt: Gold Road wird eine komplett neue Geschichte erzählen, welche an das Ende von Nekrom anknüpft, und Spieler in eine möglicherweise vertraute Region zurückführen. Ein neues Schriftlehre-System soll zudem für deutlich mehr Anpassungsmöglichkeiten sorgen. Begleitet wurde die Ankündigung von einem sehenswerten Cinematic-Trailer.Schauplatz von The Elder Scrolls Online: Gold Road sind die Westauen, welche Spieler erstmals in The Elder Scrolls IV: Oblivion (2006) besuchen durften. Bei ihrer Ankunft in der Region werden diese mit den Auswirkungen der Rückkehr der vergessenen Fürstin Ithelia konfrontiert. Unklar ist dabei noch, welche Folgen deren Auftauchen hat. Fest steht aber, dass Ithelias Anhänger bereits für Chaos in Westauen sorgen.Außerdem müssen Spieler dem Mysterium nachgehen, wieso sich der Dschungel der Grenzregion Valenwald mit großer Geschwindigkeit ausbreitet und bereits einen erheblichen Teil der Westauen verschlungen hat. Auch Begegnungen mit Waldelfen werden dabei auf dem Programm stehen. Insgesamt soll die neue Hauptgeschichte rund 30 Stunden neuer Inhalte liefern. Dabei kündigen die Entwickler zudem ein Wiedersehen mit vielen bekannten Charakteren an.Eine weitere große Neuerung von Gold Road wird die Schriftlehre sein. Innerhalb dieses Systems können Spieler primäre, sekundäre und auch tertiäre Effekte bestimmen und so einzigartige Fertigkeiten erlangen und diese individuell anpassen. Dies soll Abenteurern deutlich mehr Möglichkeiten geben, ihre Charaktere an den eigenen Stil anzupassen. Genaueres zur Schriftlehre haben die Entwickler in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst.The Elder Scrolls Online: Gold Road erscheint am 3. Juni 2024 zunächst für PC und Mac sowie am 18. Juni für die Xbox- und PlayStation-Konsolen. Wer das Spiel vorbestellt, erhält einen Welkyndsteinruinen-Wolf als Reittier und außerdem einen Welkyndsteinruinen-Welpen als Begleittier, letzteren allerdings nur bei einem Kauf bis zum 18. März.Am 11. März 2024 erscheint für PC und Mac außerdem der Verlies-DLC Scions of Ithelia, der mit dem Schleier des Aufruhrs sowie der Grube der Eidgeschworenen zwei neue Verliese für PvE-Kämpfe bereithält und Spieler auf die Ereignisse von Gold Road vorbereitet. Die Konsolenfassungen des DLCs sind ab dem 26. März verfügbar.