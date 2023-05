The Elder Scrolls Online: Necrom - Bethesda stellt die neuen Gebiete vor

Bethesda Softworks hat ein neues Video zu The Elder Scrolls Online: Necrom geteilt und stellt in diesem die zwei neuen Gebiete vor, die mit der im Juni erscheinenden Erweiterung erstmals erkundet werden können.Das erste neue Gebiet in Necrom ist Apocrypha. Die von Hermaeus Mora beherrschte Ebene wird jetzt von verborgenen Mächten bedroht, die nach dem gefährlichen Wissen des Daedrafürsten greifen. Deutlich friedlicher wirkt hingegen die geheimnisvolle Telvanni-Halbinsel, auf der sich auch die titelgebende Stadt Necrom befindet.Neben den neuen Gebieten enthält die Erweiterung aber noch mehr, unter anderem findet mit dem Arkanisten eine neue Klasse Einzug in das Rollenspiel. The Elder Scrolls Online: Necrom ist Teil der Erzählung "Schatten über Morrowind" und erscheint am 5. Juni 2023 für PC und Mac sowie am 20. Juni dann für die PlayStation 4 , PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X.