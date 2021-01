The Elder Scrolls Online: CGI-Trailer stimmt auf 'Blackwood' ein

Im Sommer startet mit Blackwood das nächste Kapitel von The Elder Scrolls Online. Wie man es vom Entwickler Bethesda inzwischen ja bereits erwartet, wurde die Ankündigung von einem durchaus sehenswerten Cinematic-Trailer begleitet, der schon einmal auf die neue Story einstimmt.Bethesda hatte bereits bei den Game Awards im Dezember einen Ausblick auf das gegeben, was Fans des Online-Rollenspiels The Elder Scrolls Online im neuen Jahr erwartet. Mit "Tore von Oblivion" gibt es ein weiteres ganzjähriges Abenteuer, welches sich in mehrere Kapitel unterteilt. Jetzt steht fest: Los geht es im Juni mit The Elder Scrolls Online: Blackwood.Schauplatz wird dann die Region Dunkelfrost sein, wo Spieler die finsteren Pläne des Dae­dra­fürsten Mehrunes Dagon durchkreuzen müssen. Zeitlich ist die Story dabei rund 800 Jahre vor den Ereignissen aus The Elder Scrolls IV: Oblivion einzuordnen.The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood kann ab sofort vorbestellt werden und bietet Käufern direkten Zugriff auf die bisherigen Kapitel sowie den Nagahaut-Welwaverwüster als Reittier und das Nachtmahr-Bärenjunge als Begleiter (beide bis 17. März). Zum Launch soll es dann weitere Extras geben. Blackwood startet am 1. Juni für PC, Mac und Stadia sowie am 8. Juni für PlayStation 4 und Xbox One