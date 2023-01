The Elder Scrolls Online: Bethesda stellt die Necrom-Erweiterung vor

Nachschub für alle Spieler von The Elder Scrolls Online: Bethesda Softworks und Zenimax haben die nächste Erweiterung für das Online-Rollenspiel enthüllt. Necrom wird die aktuelle Geschichte weitererzählen und mit dem Arkanist eine neue Klasse einführen.Angekündigt wurde The Elder Scrolls Online: Necrom am gestrigen Mittwochabend im Rahmen eines weltweiten Enthüllungsevents , in dem die Entwickler einen Vorgeschmack auf das gaben, was das frisch begonnene Jahr für The Elder Scrolls Online bereithält. Dazu zählt auch das neue Add-on Necrom, das Teil der Erzählung "Schatten über Morrowind" ist. Schauplatz ist somit erneut die Halbinsel Morrowind, allerdings werden Spieler auch in die finstere Apocrypha-Ebene aufbrechen. Der Cinematic-Trailer zeigt schon einmal, was da auf uns zukommt.Ebenfalls im Trailer zu sehen ist die neue spielbare Klasse des Arkanisten. Diese kann etwa magische Runen oder die Energien der Apocrypha nutzen und so mächtige Zauber entfesseln. Insgesamt besitzt der Arkanist drei Fertigkeitslinien, sodass Spieler sowohl eine offensive als auch defensive oder unterstützende Rolle einnehmen können.The Elder Scrolls Online: Necrom erscheint am 5. Juni 2023 zunächst für PC und Mac und am 20. Juni dann für Xbox und PlayStation. Vorbestellungen sind ab jetzt möglich.