The Devil In Me: Neuer Trailer stellt die Charaktere des Spiels vor

Unter dem Titel The Devil In Me erscheint am 18. November das nächste Spiel der Horror-Anthologie The Dark Pictures. Schauplatz ist dieses Mal ein unheimliches Hotel, in einem neuen Trailer lernen wir die unterschiedlichen Charaktere näher kennen, über deren Schicksal wir selbst bestimmen dürfen.Zum Abschluss der ersten Dark-Pictures-Staffel soll es noch einmal besonders gruselig werden, wenn die fünfköpfige Lonnit Entertainment-Crew von einem Unbekannten in das World's Fair Hotel eingeladen wird. Was zunächst nach leicht verdientem Geld mit einer TV-Reportage über das auch als Mörderburg bekannte Hotel aussieht, entpuppt aber schon bald als tödliche Falle.Gewiss wird daher nicht jeder des fünfköpfigen Filmteams das Hotel lebend wieder verlassen. Wer dies schafft und wer nicht, das können Spieler auch dieses Mal mit ihren Entscheidungen beeinflussen. Der Trailer zeigt die einzelnen Charaktere, sodass wir uns vorab in dieser Hinsicht schon einmal Gedanken machen können.