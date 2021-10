The Devil in Me: Das ist der nächste Teil der Dark Pictures-Anthologie

Mit House of Ashes war erst vor wenigen Tagen das jüngste Kapitel der Horror-Anthologie The Dark Pictures erschienen, da kündigt sich das schon der nächste Teil an: In The Devil in Me bekommen es Spieler dann mit einem wahnsinnigen Killer zu tun. Der Ankündigungstrailer verrät zwar noch nicht allzu viel, lädt aber pünktlich zum Halloween-Wochenende schon einmal zum gepflegten Gruseln ein.



The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me ist das vierte Spiel der Reihe und wird gleichzeitig auch die erste Season abschließen. Als Schauplatz für die neueste Geschichte haben die Entwickler dieses Mal einen Nachbau von H. H. Holmes' Murder Castle ausgewählt. Spieler folgen den Spuren einer Gruppe Dokumentarfilmer, die in dem Gemäuer zwar nicht Holmes persönlich, aber offenbar einem ähnlich wahnsinnigen Fan des legendären Serienmörders in die Falle gehen.



The Devil in Me soll irgendwann im nächsten Jahr erscheinen, ein genaues Erscheinungsdatum ist bislang aber noch nicht bekannt.