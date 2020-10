The Dark Pictures: Little Hope - Neue Geheimnisse im Trailer

Bandai Namco zeigt einen weiteren Trailer zum Horror-Adventure The Dark Pictures: Little Hope, das dieses Jahr pünktlich zu Halloween erscheint. Das Video mit dem Titel "Secrets and Premonitions" stellt dabei vor allem die Entscheidungsmöglichkeiten der Spieler in den Vordergrund - und die damit verbundenen Konsequenzen.Little Hope ist der zweite Teil der Horror-Reihe The Dark Pictures und erzählt eine komplett neue Geschichte. Im Mittelpunkt stehen vier Studierende, die gemeinsam mit ihrem Pro­fes­sor Little Hope besuchen. Als der verlassene Ort plötzlich von einem dichten Nebel umhüllt wird, kann die Gruppe diesen nicht mehr verlassen und wird zudem von schrecklichen Visionen aus der Vergangenheit heimgesucht. Denn Little Hope war in den Vergangenheit der Schauplatz grausamer Hexenprozesse.Bei der Suche nach einem Ausweg werden Spieler immer wieder mit schwierigen Ent­schei­dun­gen konfrontiert, die mitunter recht folgenreich ausfallen - und auch den Tod eines Teammitglieds bedeuten können. Wer solch schwere Entscheidungen nicht allein treffen möchte, kann sich online mit einem Freund oder offline mit bis zu vier weiteren Teilnehmern im Couch-Koop zusammentun. The Dark Pictures: Little Hope erscheint am 30. Oktober 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One