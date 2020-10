The Dark Pictures: Little Hope - Gruseliger Launch-Trailer eingetroffen

Pünktlich zu Halloween lädt Bandai Namco zum Gruseln nach Little Hope ein. Im neuesten Teil der Horror-Anthologie The Dark Pictures müssen Spieler aus einer von Menschen verlassenen und verhexten Stadt entkommen. Wenige Tage vor dem Start gibt es jetzt den Launch-Trailer zu sehen.In The Dark Pictures: Little Hope begleiten Spieler vier Studenten zusammen mit ihrem Professor nach Little Hope. Was als harmloser Trip beginnt, verwandelt sich aber schon bald in einen Albtraum, als die Gruppe von einem dichten Nebel umhüllt und von schaurigen Visionen heimgesucht wird. Little Hope war im 17. Jahrhundert Schauplatz grausamer Hexenprozesse, die ganz offenbar bis heute nicht spurlos an dem Städtchen vor­bei­ge­gan­gen sind.The Dark Pictures: Little Hope kann sowohl allein als auch online mit einem Freund oder offline mit bis zu fünf Freunden gespielt werden. Wie im Vorgänger ist die Story wieder stark verzweigt, sodass getroffene Entscheidungen mitunter recht schwere Folgen nach sich ziehen können. Das Spiel erscheint am 30. Oktober 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One