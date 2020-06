The Dark Pictures: Little Hope - Neuer Trailer zum Horror-Adventure

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Bandai Namco stimmt mit einem neuen Gameplay-Trailer auf den nächsten Teil der Horror-Anthologie The Dark Pictures ein. In "Little Hope" führt es eine Gruppe junger Leute in ein Dorf mit finsterer Vergangenheit, welches seine Besucher anscheinend nicht mehr gehen lassen will."Little Hope" ist nach "Man of Medan" die zweite Episode der Reihe, welche aber eine kom­plett neue Geschichte erzählt. Vorkenntnisse sind somit keine erforderlich, wenn Spieler einer Studentengruppe dabei helfen müssen, den verfluchten Ort Little Hope wieder zu verlassen. Wie im Vorgänger nehmen getroffene Entscheidungen großen Einfluss auf den Verlauf der Handlung und verändern auch, wer den Horror-Trip überlebt und wer nicht.The Dark Pictures: Little Hope entsteht beim Entwickler Supermassive Games für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One . Eigentlich sollte das Spiel bereits in diesem Sommer erscheinen, der Ausbruch der COVID-19-Pandemie hat jedoch die Entwicklung aus­ge­bremst, weshalb der Release in den Herbst verschoben wurde.