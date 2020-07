Little Hope: Release-Termin und neuer Trailer zum Horror-Adventure

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Bandai Namco hat den Erscheinungstermin des Adventures The Dark Pictures: Little Hope bekanntgegeben: Demnach erscheint das Spiel recht passend genau einen Tag vor Halloween dieses Jahres. Begleitet wurde die Terminbekanntgabe von einem neuen Trailer, der auf das neue Kapitel der Horror-Reihe einstimmen soll.Little Hope ist der zweite Teil der sogenannten Dark-Pictures-Anthologie, die Spielern mit jeweils voneinander unabhängigen Gruselgeschichten das Fürchten lehren will. In der neuen Geschichte dreht es sich um eine Gruppe Studenten, die sich in das titelgebende Städtchen wagt, aus dem es aber aufgrund eines alten Fluchs kein Entrinnen mehr zu geben scheint.So wie auch schon in "Man of Medan" nehmen Entscheidungen Spieler erheblichen Einfluss auf den Verlauf der Handlung. Wer sich nicht allein gruseln möchte, kann Little Hope auch zusammen mit Freunden erkunden. The Dark Pictures: Little Hope erscheint am 30. Ok­to­ber 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One