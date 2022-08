The Callisto Protocol: Neuer Gameplay-Trailer von der Gamescom

Alle News zur Spielemesse

Mit The Callisto Protocol erscheint im Dezember ein geistiger Nachfolger der Dead Space-Reihe für PC und Konsole. Bei der Opening Night Live zum Start der Gamescom war Glen Schofield von den Striking Distance Studios vor Ort und präsentierte einen brandneuen Gameplay-Trailer zum vielversprechenden Survival-Horrorspiel.Im neuen Video sehen wir den Protagonisten bei seinem Kampf gegen gefährliche Kreaturen auf einer Raumstation. Dabei wird auch eine besondere Fähigkeit der Gegner sichtbar: Diese können nämlich unter bestimmten Umständen vor den Augen des Spielers mutieren. Gelingt es nicht, rechtzeitig die hervorschnellenden Tentakel abzuschießen, haben diese es auf einmal mit einem deutlich stärkeren Feind zu tun. In der zweiten Hälfte des Trailers nimmt schließlich eine längere Rutschpartie ein ziemlich unangenehmes Ende.Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S