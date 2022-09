The Callisto Protocol: Neuer Trailer zeigt die Schrecken von Black Iron

Die Striking Distance Studios und der Publisher Crafton haben einen neuen Trailer zum Survival-Horrorspiel The Callisto Protocol veröffentlicht. Dieser soll uns auf die Schrecken vorbereiten, die uns hinter den Mauern des Schwarzstahlgefängnisses erwarten.Schauplatz von The Callisto Protocol ist der Jupitermond Callisto im Jahr 2320. Spieler erleben hier die Geschichte von Jacob Lee, der in das Hochsicherheitsgefängnis Schwarzstahl (Black Iron) geworfen wird. Kurz darauf verwandeln sich allerdings viele der Insassen aus bislang unbekannten Gründen in gefährliche Monster und lassen das Gefängnis im Chaos versinken.Aufgabe des Spielers ist es nun, lebend aus der Anlage zu entkommen. Dabei gilt es auch, die dunklen Geheimnisse von Callisto aufzudecken und die wahren Gründe für die Katastrophe zu erfahren. Dass dies alles andere als einfach werden dürfte, macht das jetzt veröffentlichte Video noch einmal recht deutlich, auch wenn während der Flucht ein stetig wachsendes Arsenal an Waffen bereitsteht.The Callisto Protocol erscheint am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Inzwischen steht außerdem fest, dass das Spiel in Deutschland ungeschnitten und mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren in den Handel kommt.