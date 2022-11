The Callisto Protocol: Gruseliger Live-Action-Trailer mit Josh Duhamel

Die Veröffentlichung des Horror-Adventures The Callisto Protocol rückt langsam näher, weshalb das Team von Striking Distance nun einen atmosphärischen Live-Action-Trailer veröffentlicht hat, der uns direkt mit den Schrecken konfrontiert, die uns auf dem Jupiter-Mond Kallisto erwarten.Nach dem offiziellen Launch-Trailer zu The Callisto Protocol vor genau einer Woche, steht nun auch ein Live-Action-Trailer zum Spiel bereit. In diesem übernimmt der Schauspieler Josh Duhamel (Las Vegas) die Rolle des Protagonisten Jacob Lee, der einen Ausweg aus dem Black Iron-Gefängnis sucht und dabei ziemlich widerlichen Kreaturen begegnet. Im Spiel selbst leiht Duhamel übrigens dem Helden ebenfalls sein Gesicht.The Callisto Protocol ist das neueste Werk des Dead Space-Schöpfers Glen Schofield und soll sich vor allem an den Horror-Wurzeln der zuletzt dann doch eher actionlastigen Reihe orientieren. Das Spiel erscheint am 2. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S