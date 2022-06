The Callisto Protocol - Der neue Trailer ist nichts für schwache Nerven

Etwas überraschend wurde bei der aktuellen Ausgabe von Sonys State of Play ein neuer Trailer zum Sci-Fi-Horror The Callisto Protocol inklusive erster Spielszenen gezeigt. Vielleicht noch überraschender: Das Spiel erscheint noch in diesem Jahr für PC und Konsolen.Der erste Gameplay-Trailer zu The Callisto Protocol ist da und und dürfte wohl die Herzen aller Horror-Fans höherschlagen lassen. Vor allem dann, wenn diese auf einen geistigen Nachfolger der Dead Space-Reihe warten. Denn genau darum handelt es sich bei dem kommenden Werk der Striking Distance Studios, an dem auch Dead Space-Miterfinder Glen Schofield federführend beteiligt ist.Spieler schlüpfen hier in die Rolle des Häftlings Jacob Lee, der auf dem Jupitermond Kallisto aus einem Gefängnis flieht und sich dabei nicht nur gegen gefährliche Killerroboter, sondern auch reichlich fiese Mutationen zur Wehr setzen muss. Die im Trailer gezeigten Szenen vermitteln schon einen recht guten Eindruck von der finsteren und bedrohlichen Atmosphäre des Spiels. Neben diversen bizarren Kreaturen sind in Video auch einige der Waffen zu sehen, die Jacob während seiner Flucht einsetzen darf.The Callisto Protocol soll bereits in diesem Jahr, nämlich am 2. Dezember 2022 erscheinen. Angekündigt ist das Spiel sowohl für den PC (Steam, Epic Games Store) als auch für die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Damit erscheint es sogar einige Wochen vor dem Dead Space-Remake, welches dann Ende Januar in den Handel kommt.