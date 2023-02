Tekken 8: Neuer Gameplay-Trailer rückt Kazuya Mishima in den Fokus

Bandai Namco hat einen weiteren Trailer zu Tekken 8 veröffentlicht. Dieser dreht sich vor allem um Kazuya Mishima, der zu den vielen Rückkehrern in der Kämpferriege des Prügelspiels gehört. Außerdem hält das Video reichlich neues Gameplay-Material bereit.Kazuya Mishima ist der Haupt-Antagonist der Tekken-Reihe und so wird er natürlich auch in der Handlung von Tekken 8 wieder eine zentrale Rolle einnehmen. Im neuesten Gameplay-Video kämpft er auf dem Times Square gegen seinen Sohn Jin Kazama. Dabei kommen Kazuyas dämonische Fähigkeiten recht gut zur Geltung, mit denen er nicht nur besonders kräftig austeilen, sondern auch fliegen und einen Laser abfeuern kann.Erst Anfang des Monats hatte Bandai Namco in einem weiteren Trailer Nina Williams als spielbaren Charakter bestätigt. Tekken 8 erscheint für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S , ein Release-Datum hat das Spiel leider auch weiterhin noch nicht.