Tekken 8 zeigt sich im offiziellen Story-Trailer, Demoversion gestartet

Zeitexklusive PS5-Demo verfügbar

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Tekken 8 veröffentlicht, das im nächsten Jahr für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S erscheint. Das Video stimmt auf die Geschichte des Prügelspiels ein, welche sich auch weiterhin um die Mishima-Familie dreht. Außerdem ist die PS5-Demo gestartet.Tekken 8 setzt die Fehde zwischen den Mishima- und Kazama-Blutlinien fort, die bereits im ersten Teil der Tekken-Reihe (1994) ihren Anfang nahm. Gewisse Vorkenntnisse sind also erforderlich, wenn der Konflikt in die nächste Runde geht. Der Story-Trailer zeigt unter anderem, wie Kazuya Mishima verschiedene Orte auf der Welt ins Chaos stürzt. Außerdem lernen wir ein paar der wiederkehrenden sowie neuen Charaktere kurz kennen. Zu letzteren zählt etwa die MMA-Kämpferin Azucena aus Peru.Wer sich nun vom Tekken 8-Gameplay ein eigenes Bild verschaffen möchte, der kann dies ebenfalls tun - zumindest dann, wenn er eine PS5 sein Eigen nennt: Ab sofort ist eine kostenlose Demoversion für Sonys Konsole verfügbar. Aber auch Besitzer einer Xbox Series S|X oder eines Gaming-PCs dürfen die Demo ausprobieren, müssen sich allerdings noch bis zum 21. Dezember gedulden.Spieler können in der Demo verschiedene Offline-Inhalte ausprobieren, darunter jeweils Kapitel 1 des Story-Modus und von Arcade-Quest, Super Ghost Battle und den Versus Mode mit Jin, Kazuya, Paul und Nina.Die finale Version von Tekken 8 erscheint am 26. Januar 2024 für die drei genannten Plattformen.