Tekken 8: Bandai Namco lässt im Launch-Trailer die Fäuste fliegen

Komplexe Story, 32 Kämpfer

Arcade-Flair auch im Multiplayer

In rund einer Woche erscheint Tekken 8 für PC und Konsole. Um alle Fans der langjährigen Spielereihe noch einmal an den Start zu erinnern und gleichzeitig die Vorfreude weiter anzuheizen, steht jetzt auch schon der offizielle Launch-Trailer zum Abruf bereit. Im Video sehen wir einige der spielbaren Kämpfer, außerdem gibt es Einblicke in die Story und Gameplay-Features.Nachdem im letzten Jahr sowohl Street Fighter als auch Mortal Kombat mit neuen Teilen fortgesetzt wurden, steht nun auch der bereits achte (Haupt-)Teil der Tekken-Reihe in den Startlöchern - und will einiges bieten: Gleich 32 Kämpfer stehen zur Auswahl (mehr als je zuvor), sodass neben mehreren Neuzugängen auch einige Fanlieblinge zurückkehren. Bei den Duellen soll ein neues Heat-System für Abwechslung sorgen und ein aggressiveres Angriffsverhalten an den 16 Schauplätzen fördern.Im Story-Modus wird die Fehde der Kazama- und Mishima-Blutlinien mit einer Mischung auch Kämpfen und Videosequenzen fortgeführt, zusätzlich steht mit den "Arcade Quests" ein komplett neuer Einzelspielermodus bereit. Hier können Spieler mit einem individuell gestalteten Avatar Gegner in unterschiedlichen Spielhallen herausfordern. Die eigentlichen Kämpfer lassen sich in Tekken 8 ebenfalls mit verschiedenen Outfits und Accessoires ausstatten.Mit der "Fight Lounge" gibt es in Tekken 8 außerdem einen Online-Multiplayer. Auch diese virtuellen Hubs können Spieler mit ihren Avataren besuchen, sich mit anderen Spielern treffen und diese natürlich zu Kämpfen herausfordern. Wer möchte, kann aber auch nur anderen Duellen zuschauen oder eine Runde Tekken Ball spielen.Tekken 8 erscheint am 26. Januar 2024 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Erst vor wenigen Tagen hatte Bandai Namco zudem einen (etwas ungewöhnlichen) Live-Action-Trailer zu Tekken 8 veröffentlicht.