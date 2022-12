Tekken 8: Neuer Trailer zeigt erstes Gameplay & liefert Story-Einblicke

Bandai Namco hat einen neuen Story- und Gameplay-Trailer zu Tekken 8 veröffentlicht. Dieser zeigt nicht nur, wie der nächste Ableger der Prügelspielreihe in Bewegung aussieht und was uns inhaltlich erwartet, sondern auch die zerstörbaren Umgebungen sowie eine neue Spielmechanik.Fans von Prügelspielen hatten bei den diesjährigen Game Awards allen Grund zur Freude, denn neben einem neuen Trailer zu Street Fighter 6 gab es bei der Preisverleihung auch Neues von Tekken 8 zu sehen. Und während Capcoms Prügelei an einem recht farbenfrohen Gafikstil festhält, setzt Tekken 8 auf eine deutlich realistischere Darstellung der Kämpfer auf Basis der Unreal Engine 5. Der Gameplay-Trailer zeigt dabei auch das neue Heats-System, welches "aggressive Angriffe mit speziellen Moves und Fähigkeitsverbesserungen für die einzelnen Charaktere auslöst", so der Entwickler.Im Story-Modus knüpft Tekken 8 an das Ende seines Vorgängers an und führt den Konflikt zwischen Kazuya Mishima und Jin Kazama fort. Wer bei der schon recht lange andauernden Blutfehde bereits den Überblick verloren hat, darf sich trotzdem auf eine Rückkehr bekannter Kämpfer wie Paul Phoenix, Marshall Law, King, Lars Alexandersson und Jack-8 freuen. Tekken 8 erscheint im nächsten Jahr für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S