Tekken 8: Bandai Namco kündigt den nächsten Teil der Reihe an

Bandai Namco hat den nächsten Teil seiner Prügelspielserie Tekken angekündigt. Dieser wird wenig überraschend Tekken 8 heißen und auch wenn noch nicht allzu viele Details bekannt sind, legt ein erster Trailer schon einmal nahe, dass sich Fans hier auf einen echten Grafik-Leckerbissen freuen dürfen.Wie Katsuhiro Harada, Executive Producer and Director, Bandai Namco Studio, erklärt (via PlayStation Blog) , zeigt der Trailer einen Ausschnitt aus einer Sequenz des Story-Modus von Tekken 8, die in Echtzeit und mit 60 FPS auf einer PlayStation 5 gerendert wurde. Es handelt sich somit zwar um kein tatsächliches Gameplay, dieses soll aber eine ähnliche Qualität aufweisen, so Harada. Zur Info: Das Spiel wird auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt.Inhaltlich wird sich die Story vor allem auf den Showdown zwischen Kazuya Mishima und Jin Kazama konzentrieren. Tekken 8 erscheint sowohl für die PS5 als auch für die Xbox Series X/S und den PC, ein Release-Datum gibt es allerdings noch nicht.