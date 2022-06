TMNT: Shredder's Revenge: Trailer enthüllt Termin & neuen Kämpfer

Der Entwickler Dotemu hatte beim gestrigen Summer Game Fest gleich mehrere gute Neuigkeiten für alle Fans der Teenage Mutant Ninja Turtles im Gepäck: In einem brandneuen Trailer gab es nicht nur einen weiteren spielbaren Charakter zu sehen, sondern auch Eindrücke aus dem Multiplayer für bis zu sechs Spieler. Der genaue Release-Termin steht nun ebenfalls fest - und ist nur noch wenige Tage entfernt.Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ist ein neues Beat'em Up mit Pixelgrafik, in dem nicht nur die vier Kampfschildkröten Leonardo, Michelangelo, Donatello und Raphael mit von der Partie sind, sondern auch deren Meister Splinter sowie die unerschrockene Reporterin April O'Neil gegen Shredders Schergen kämpfen. Im neuesten Trailer ist nun auch Casey Jones als spielbare Figur zu sehen, der Fußsoldaten mit seinem Hockeyschläger vermöbelt.Auch wenn es in Shredder's Revenge somit sieben spielbare Charaktere gibt, dürfen "nur" bis zu sechs davon gleichzeitig am Multiplayer teilnehmen. Damit es nicht langweilig wird, passt sich die Zahl der Gegner automatisch an die Zahl der Spieler an.Bis zum Start des Spiels dauert es nicht mehr lange, denn TMNT Shredder's Revenge erscheint bereits am 16. Juni 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Außerdem ist das Spiel im Xbox Game Pass enthalten.