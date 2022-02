TMNT: Shredder's Revenge - Auch Meister Splinter darf mitmischen

Mit Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge erscheint in diesem Jahr ein neues Videospiel, das sich an der beliebten Zeichentrickserie sowie dem Pixel-Look älterer Konsolentitel orientiert. Inzwischen hat der Entwickler Dotemu mit Meister Splinter einen weiteren spielbaren Charakter enthüllt.Somit dürfen Spieler nicht nur als Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raphael und April O'Neil jede Menge Fußsoldaten auseinandernehmen, sondern auch die Kontrolle über den Lehrmeister der vier Kampfschildkröten übernehmen. Im Trailer teilt Splinter mit seinem Stab ordentlich aus und gibt außerdem ein paar seiner Spezialangriffe zum Besten.Zusammen mit der Enthüllung des zusätzlichen Charakters haben die Entwickler außerdem bestätigt, dass Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge auch für die PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Bisher war das Spiel lediglich für den PC und die Nintendo Switch angekündigt gewesen. Einen Erscheinungstermin gibt es allerdings noch nicht.